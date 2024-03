Õiguskantsler Ülle Madise vastuseks Marustele: kui mittekodanikke hakatakse hääleõiguseta jätma, viin küsimuse riigikohtusse

Alates Eesti iseseisvuse taastamisest on mittekodanikud alati kohalikel valimistel hääletada saanud. Ka aastal 1993, mil okupantide sõjavägi veel Eestis oli. Pärast põhiseaduse rahvahääletust arutati toonase justiitsministri Kaido Kama juhtimisel Riigikogus seda, kas mittekodanikud peaks linna- ja vallavolikokku kandideerida saama. Selles, et hääletamisõigus on, polnud kellelgi mingit kahtlust. Nii nagu Põhiseaduse Assamblees mõeldi, sai kirja ja nii võttis rahvas 1992. aastal põhiseaduse vastu.