REPLIIK | Alo Raun: jah, kool alaku kell 9!

Väga õige jutt. Kui juba haridusminister nii arvab, siis on õnneks oluline osa rehkendusest tehtud, et see muudatus saaks ellu viidud. Juba ammu on aeg see laste piinamine lõpetada. Head otsustajad, teeme ära! Kooli algus kell 9 saagu standardiks.