Monika Haukanõmm: kurb lugeda Bolti arvamust, et kiirusepiirangud on mõttetud ja tõukerattaid võiks taas parkida igale poole

Nii mõnigi, kes jalgrattaga vändates end higiseks ajada ei taha, saab liikuda südalinnas isikliku autota. Peale selle, et tõukerattaga liigelda on mugav, on selle kasutamine ka keskkonnasõbralik. Koos ühistranspordiga loovad elektritõukerattad alternatiivi, mida inimesed võiksid vabatahtlikult sõiduautole eelistada.