Tehisaru pildigeneraatorid on viimase aasta jooksul palju arenenud. Kui mullu samal ajal oli võimatu saada ingliskeelsetki korrektset teksti, siis nüüd on teisti. Midjourney.com lahendas tekstimure V6-versiooni väljatulekuga, ent eesti keelt mõistab masin kehvasti, eriti on ta jännis täpitähtedega. Kas ja kuidas suudavad pildigeneraatorid teha meie emakeele kroonijuveeli – õ-tähte?