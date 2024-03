Vladimir Putini 24-aastase valitsusaja jooksul on kujunenud reegliks, et tema konkurendid ja kriitikud lõpetavad halvasti. Valimispäeva puhul esitame nimekirja kõige kuulsamatest Vene kodanikest, kes Putinile või laiemalt režiimile tülikaks on osutunud. Inimesed ja nende lood on väga erinevad, aga lõppenud enamasti sarnaselt.