Pipi-Liis Siemann: kui eesti keeles pakutavad hüved ja teenused ei motiveeri keelt omandama, on see selge oht emakeele säilimisele

Veel tõsisem mure on minu arvates meie riigikeele kõrval vaikimisi ruumi hõivanud venekeelne paralleeluniversum. Kui eesti keeles pakutavad hüved, kultuurielamused ja vajalike avalike teenuste kättesaadavus ei motiveeri keelt omandama, on see selgeks ohuks meie emakeele säilimisele. Nii on juhtunud Ida-Virumaal, kus keele omandamise motivatsioon on madal ning tunnetatakse, et eesti keelt ei ole tarvis, sest igapäevaelu käib vene keeles.