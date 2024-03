Andres Sutt: just puhas energia viib meid 10 aastaga jõukate maade hulka

Konvergentsil põhineva ühiskonna heaolu kasvu ajastu on läbi. Meil on ühiskonnana valik, kas jääme rahule juba saavutatuga – Eesti SKP inimese kohta turuhinnas on suurem kui Portugalil, peaaegu sama, mis Hispaanial ja vaid mõnevõrra maas Jaapanist või Itaaliast. See on arengutase, mida paljud maailmas kadestavad. Või, me vaatame juba saavutatust edasi ja seame uue ambitsioonika sihi, kuhu soovime kümne aastaga jõuda – kasvatada SKP inimese kohta 50 tuhande euroni.