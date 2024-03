Vootele Päi: Macron mängis Kallase kombel välispoliitikaga siseoponendid nurka. Eestile ja Ukrainale on see igati kasulik

Viimastel nädalatel toimunud muutusega Pariisi retoorikas on viimnegi prantslaslikult diplomaatiline joon Ukraina küsimuses hüljatud. Iseasi, kas siin on tegu pelgalt ootamatu ärkamisega või mängib siin oma rolli sisepoliitiline dünaamika. Nimelt on Macroni valitsuse toetus olnud juba pikemalt surve all ning seda mitmetel põhjustel. Küllap olulisim neist on see, et Macroni erakond Renaissance on edu saavutanud mängides pidevalt tsentris vastavalt hetkeolukorrale eri tiibadel – kord flirtides rohkem progressiivse vasakpoolse valija; siis jälle konservatiivsema tiiva valijaga. Võrrelduna Eestiga võiks ehk mõnes mõttes tegu olla Eesti 200 õnnestunud versiooniga.