Vene „valimisi“ tumestab sõjaväsimus

Reedest, 15. märtsist saavad inimesed osaleda üritusel, mida Venemaal on kombeks nimetada presidendivalimisteks. „Protseduuri tulemus on ette teada ja pole reaalsusega kuidagi seotud,“ ütles pagulane ja poliitikavaatleja Fjodor Krašeninnikov, „ent viimaste kuude sündmused on andnud võimaluse Vene kodanikuühiskonna sõjavastasele osale.“