Seniseid põhjendusi uute maksude käivitamisel ja vanade tõstmisel tuleb pidada valelikeks. Automaks, vastne suhkrumaks, tulevast aastast rakenduv 2% võrra kõrgem tulumaks, juba kehtiv varasemast 2% kõrgem käibemaks – kõigi nende kehtestamise juures on kas otsesõnu öeldud või kaudsemalt viidatud, et raha läheb riigikaitsesse. Selgub, et see pole tõsi!