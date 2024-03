Bolti valitsussuhete juht: oleme kiirusepiiranguks valmis, kuid kõik turuosalised pole selle ideega kaasa tulnud

Prantsusmaal müüakse miljon elektritõukeratast aastas. Küll elu leiab tee. Sellist spekuleerimist ma kohanud ei ole. Eks me ju näeme, et Pariisis on oma poliitika, erinevad põhjused, miks nii otsustati. Ükski teine linn ei ole sama teekonda ette võtnud.

Usume, et esiteks peab operaatoritel olema oma vastutus eneseregulatsiooniks. Üks põhjus, mida ma kahtlustan, et ajendas ka Monika Haukanõmme oma artiklit kirjutama, on see, et südalinna aeglase kiiruse tsooniga pole kõik turuosalised uuel hooajal kaasa tulnud. Ka eelmisel hooajal ei tulnud kõik turuosalised kaasa.