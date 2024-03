KULTUURIBIIT | Lavakooli tudengi Lauren Grinbergi playlist

Tihti piirdub artikli lugemine esimeste ridadega, seega, kui on üks lugu, mida kellelegi soovitaksin, siis on see Erki Pärnoja & Collegium Musicale „Anima Mea“. Soovitan leida vajalikud 7 minutit selle loo kuulamiseks. Soovitan ka kõrvaklappe.

Tamino album „Amir“ (2018) on üks minu kuulatumaid albumeid. Spotify väitel on Belgia-Egiptuse päritolu Tamino hääles midagi hüpnootilist ja iidset. Üks kontsert, kuhu elu jooksul kindlasti jõudma pean.

Jätkates hispaania lainel. Selles laulus on põnev lugu sees. Lugu kõneleb härjavõitlejast, kes on äsja areenile asunud. Ta tunneb endal publikus istuva armastatu põnevil pilku, mõtleb kordamööda lähenevale härjale ja naise kaunile naeratusele. Härg, tule siia, kõlab loo lõpus, lähemale, lähemale, lähemale. Kas eluga pääseb härg või härjavõitleja, jääb igaühe enda otsustada.

Oh, keeruline sõnadesse panna. Taaskord, lugu mida on mõnus kuskil omaette kõrvaklappidest kuulata.

Erki Pärnoja loodud heliteostes on midagi muusikast enamat. Midagi, mis poeb sügavamale hinge. Midagi, mis ühtaegu kurvastab ja rõõmustab. Erki on mul aastaid on repeate’i peal. Lemmikud albumid on 2023. aastast „Jäljed“ ja 2022. aasta klaverile kirjutatud „Volga: Six Pieces for Piano“.