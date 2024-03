Area 24 eriprogrammis näeb hea maitse piiril olevaid vastuolulisi filme

Sarja avafilmina jõuab 18. märtsil ekraanile legendaarne ulmefilm „Lahingutanner Maa“. Filmis toimub tegevus aastal 3000 ja maa on üle võtnud tulnukrass Pychlos, aga orjastatud inimkond peab ülestõusuplaani. Peaosades John Travolta, Forest Whitaker, Barry Pepper, jt. See 70 miljonit maksnud ulmefilm troonib IMDb kõigi aegade halvemate filmide edetabelis auväärsel 11. kohal. „Battlefield Earth“ on üks neist filmidest, mis on nii halb, et seda lihtsalt peab oma silmaga nägema. Eriti pikantne, et see on saientoloogia kiriku looja L. Ron Hubbardi samanimelise romaani ekraniseering. John Travolta, kes on ka ise 1970ndate aastate keskpaigast peale olnud aktiivne saientoloog, võttis selle loo teha ning kuigi sellel pole saientoloogia ega selle põhimõtetega midagi pistmist, on ikkagi tegemist kolossaalse läbikukkumisega igal kunstilisel ja majanduslikul rindel, mida on täna äärmiselt huvitav ja ka väga naljakas vaadata.