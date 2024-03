KULTUURIBIIT | Näitlejate Liisa Pulga ja Miika Pihlaku playlist

Liisa Pulk ja Miika Pihlak võtsid esietenduse eel ette rännaku mälestuste radadel ning valisid välja kumbi viis laulu, mis seostus neil nende enda kooliajaga. Kuulata saab ka siit.

Liisa Pulk

Kui juba, siis tasub ajas ikka korralikult tagasi rännata. Ma läksin põhikooli ja keskkooli aega. Tihti on sellised muusikalised rännakud piinlikud, aga samas nii nostalgilised.

The Goo Goo Dolls - Iris

See on lugu, mida võin siiani lõpmatuseni kuulata, see toob alati kananaha ihule.

Eminem - The Real Slim Shady

Slim Shady oli lihtsalt legendaarne lugu. See ei vajagi üldse kommentaare.

Backstreet Boys - Quit playing games

Backstreet Boysi pole võimalik siit listist välja jätta. See oli minu kooliaegne „crush“. Mu tuba oli täis BB plakateid ja jõuluvanalt palusin alati uut BBkassetti. Tulevikus pidin kolima Tampasse Floridasse ja minust pidi saama proua Nick Carter.

(allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Shaggy, Rik Rok - It wasn’t me

See lugu on nii halb, et see on juba hea. Juhtusin hiljuti ekstra selle loo sõnu kuulama. Soovitan kõigile.

Code One - On küll hilja

See oli Pärnu diskode lõpulugu. Aeglane tants, mida ootasid terve õhtu.

Miika Pihlak

Stromae - „Papaoutai“

Prantsuse keel ja kultuur on mind alati köitnud - selles on teatav müstika ja seksapiilsus minu jaoks, mis muudab selle justkui keelatud viljaks, mida käsule kiuste kätte tahaks saada ja lähedalt vaadata. Kui sellele lisada veel bänger biit, äge artist ja mõtlemapanev sisu, siis mina olen müüdud. Tahtsin Stromae taustatantsijaks saada ja Prantsusmaale elama kolida.

Florence and The Machine - „Spectrum“

See oli esimene Florence and The Machine’i laul, mida kuulsin ja sellest hetkest alates on see bänd minu vaieldamatu lemmik. Toimib igal ajal, igas olukorras, iga enesetundega. Nende muusikal on tervendav jõud.

Lady Gaga ft. Beyonce - „Telephone“