FOTOD | Telliskivi loomelinnakus avati Santa Zukkeri ja Martin Siplase näitused

Santa Zukker i värviküllased ning kontrastsed teosed mängivad abstraktsuse ning figuratiivsuse ühisosaga. Näitus annab edasi kunstniku siseelu ning loomisprotsessi, mis kannavad ühele heale mängule omaseid emotsioone – hasarti ja naudingut, aga ka rituaalsust. Zukker alustas oma loometeekonda müstiliste maastikumaalidega, kuid on viimaste aastatega liikunud rohkem abstraktsuse poole, katsetades jätkuvalt ka eriskummaliste vormide ja värvide sümbioosiga. Noore kunstniku jaoks on oluline pidev liikumine, piiridest välja mõtlemine ning uute teemade käsitlemine, sest edasiviiva dünaamikata kaoks ka motivatsioon tegutseda. „Mängu“ lõuenditel võistlevadki omavahel, kohati jõuliselt, samas siiski kergelt ja sõbralikult, nii värvid ja vormid, realism ja maagia.

Santa Zukker (sünd 1991) on lõpetanud Tallinna Ülikooli kultuuriteaduse bakalaureuseõppe ning täiendab end Eesti Kunstiakadeemias museoloogia erialal magistriõppes. Tema uurimisteemad on seotud laste ja noorte käitumisega kunstis ja kultuuris. Zukkeri ampluaa ulatub realistlikust ja klassikalisest maastikumaalist abstraktsete teosteni, mis mängivad nii värvide, stiili kui materjalidega. Kunstniku maale on eksponeeritud erinevates galeriides nagu Haus, Kunstiruum, Staapli3 galerii, Õpetajate Maja, Metropoli galerii, Pärnu Uue Kunsti Muuseum, Eduard Vilde Muuseum / Kastellaanimaja, Kadrioru galerii, Õiguskantsleri Kantselei, ja mujal.