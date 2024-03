ERISAADE | Tundmatust „vastaskandidaadist“ võib kujuneda Putinile päris vastane

Aga nagu märgib „valimistel“ silma peal hoidev RusDelfi reporter Artur Izumrudov, tulevad paljud ikkagi välja ka selleks, et endast teada anda: „me peame mõistma, et kui sa ei tee midagi, siis midagi ka ei juhtu,“ kirjeldab ta Putini vastaste mõtlemist.

Seejuures ei pruugiks nende tegelik valik olla põrmugi liberaalne demokraat, nagu me läänes loodaksime, vaid näiteks keegi Jevgeni Prigožini sugune. Aga neid ühendab see, et ollakse valmis toetama ükskõik keda peale Vladimir Putini.

Neil „valimistel“ on lubatud kanda hääletussedelitele veel kolm nime. Neist kõige tundmatum, partei Uued inimesed 40-aastane juht Vladislav Davankov. Viimane on ka ainuke, kes räägib vähemalt oma sõnumites rahust. Ja juba on tema reiting tõusnud täiesti nullist märgatavalt kõrgemale.

„Vene ühiskonnas on igatsus normaalsuse järele,“ kirjeldab Izumrudov. „Näiteks tuli Jekaterinburgist keegi Jekaterina Duntsova, kellest keegi ei teadnud mitte midagi, lihtsalt suvaline naine, aga ta rääkis normaalseid asju. Ja tema reiting kasvas järsku.“

Praegu võib midagi sellist olla juhtumas Davankoviga. „Juba praegu inimesed ise määravad, mis ideed hakkab inimene endas hoidma. Kui nad näiteks ütlevad, et Davankov on meie jaoks mingi liberaalse idee kandja, siis nii see on. Ta võib ükskõik kui palju kordi öelda, et ta ei võta seda vastu, aga kedagi see ei huvita.“

Kuula lähemalt „Erisaatest!“