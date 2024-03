Liina Kersna: koolipäev alaku hiljem - riiklik regulatsioon on uuendustele jalgu jäänud

Mitmed uuringud tõdevad, et Eesti lastel on väga vähe vaba aega. Võrdluses teiste riikide lastega pühendavad nad ka rohkem aega koolist antud kodutöödele. Paljud lapsed, eriti maapiirkondades, peavad sealjuures veel erakordselt vara ärkama, et õigeks ajaks tundi jõuda. Kui me langetaksime otsuseid lapse huvidest lähtuvalt, avaksime kooliuksed küll kell 8, kuid aktiivse koolitööga alustaksime hiljem, siis kui lapsed on selleks päriselt valmis.