ARVUSTUS | Maraton, Eurovision, kihlumine ja coquette core

Made In Estonia Maraton on igal aastal Kanuti Gildi SAALis toimuv lühiformaadis lavastuste, koreograafia- ja videoteoste kureerimata showcase. Selline on Maraton teoorias, sest 17 toimumisaasta jooksul on üheõhtusest pidustusest saanud lõunast südaööni vältav etenduskunsti pidupäev, kus pigem müüb hästi läbimõeldud huumor kui ennast tõsiselt võttev koreograafia.