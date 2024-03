Kalev Stoicescu: lääs tunnistab Putinit Venemaa valitsejana, sest siis saab temaga diili teha

Seepärast on Moskval tähtis presidendivalimiste etendus läbi viia mitte ainult rituaalina, nagu iga-aastane paavsti jõulumissa, vaid samuti demonstreerimaks, et Putin on tugev, puutumatu ja konkurentsitu. Ta on ja jääb. Alternatiivi pole. Putin ongi Venemaa, justkui Putinita Venemaa hääbub täielikult või lendab kuhugi ära, kosmosesse.

Venelased saavad ammuilma aru, et neil pole valimistel valikut, isegi kui on justkui erinevaid kandidaate, kuid nad teevad ikka näo, et see on normaalne. Venemaa tingimustes ei saa olla teisiti. Miks peaks valima alati hea, targa ja õiglase tsaari ja kellegi teise vahel? See on ju sama, mis on valik tugeva ja nõrga riigi või kindluse ja ebakindluse vahel.