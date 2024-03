Jüri Ratas: pimeduses kobav valitsus on Eesti majanduse kraavi ajanud

Kui suutsime keerulisel nn koroonakriisi aastal 2020 vähendada asjakohaste majanduspoliitiliste sammudega majanduslangust vaid 1%-liseks, siis oli see euroala ja ka terve Euroopa Liidu võrdluses paremuselt neljas tulemus. (Meenutagem, et tol kevadel ja suvel tehtud prognoosid ennustasid ligi kümme korda suuremat langust!) Sillutasime soodsat pinnast ka 2021. aastaks ning tollane 7,2%-ne majanduskasv kinnitaski, et kasutusele võetud abimeetmed ja nähtud vaev polnud asjata.