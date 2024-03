Õpilasliit: meie oleme juba ammu tahtnud, et tunnid algaksid kella 9st. Teeme ära, siis saavad kõik aru, kui hea see on!

Koolipäeva algusaja tõstmine hilisemaks ei ole midagi uut. Mitmes koolis üle Eesti on kooli algusaeg nihutatud hilisemaks kui kell 8. Kuigi on alati neid, kes on muudatuse vastu enne selle jõustumist, näitab praktika, et peale muudatuse rakendamist hakkavad ka need samad vastuolijad toetama hilisemat koolipäeva algust. Praktikaid muudatuse jõustumisest tuleb omavahel jagada, et vähendada teadmatust ja segadust muudatuse ees.