KOLUMN | Mart Pukk: nüüd on siis kätte jõudnud lennukiskandaali aeg. Varsti saame juhtunust veel „olulisi“ üksikasju teada

Nüüd on siis kätte jõudnud lennukiskandaali aeg. Keegi raiub, et Rõivas oli maani täis ja politsei lihtsalt pidi ta lennukist välja viima. Taavi ise väidab muud, ta olevat lennukis kasutanud tööarvutit ja see jälle ei meeldinud stjuardessile. Soome politsei on kidakeelne, öeldes vaid, et eelmisel laupäeval toimus politseimissioon, mille käigus eemaldati lennukist üks inimene.