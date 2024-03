Riigivastasuses süüdistatav Narva muuseumi nõukogu liige: minister ja erialaühing toetuvad ekslikule teabele

Narva muuseumi nõukogu liikmed Vadim Orlov ja Aleksei Mägi on ootamatus olukorras: muuseumi juhi valikute kohta kriitiliste küsimuste esitamise tõttu on nad nüüd ise kriitika all. Eesti muuseumide liit ja kultuuriminister kangutavad neid nõukoguliikme kohalt, sest Orlov ja Mägi olevat riigivastased ja ületavat pädevuspiire. Seda ekslikult, väidab üks süüdistatav.