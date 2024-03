Aleksandr Tšaplõgin: pension võlg, mille riik tagastab inimesele tema tasutud maksude eest - seda ei tohi maksustada

Kuidas saab sellises olukorras koguda makse, et finantseerida riigi toimimist?

Esiteks, pensione lihtsalt ei tohi tulumaksuga maksustada. Nimelt on pension sisuliselt võlg, mille riik tagastab inimesele tema töise elu jooksul tasutud maksude eest. Väikeseid ega suhteliselt suuri pensione ei tohi tulumaksuga maksustada, sest pensioni suurus sõltub otseselt inimese panusest riigi arengusse tema töise elu jooksul. Ja arvestades, et Eestis on valdav enamus pensione väikesed, paiskab pensionide maksustamine eakad vaesusse.