INTERVJUU | Vene „valimistelt“ kõrvale tõrjutud Jekaterina Duntsova loodab, et tal lubatakse asutada partei

See on vastastikku kasulik. Kuna Kodanikualgatuse kandidaati Boriss Nadeždinit presidendivalimistele ei registreeritud, on erakonnal nüüd vaja järgmisel kahel aastal esitada oma kandidaadid enam kui pooltes regioonides. Koostöö tuleb edukas. Põhimõtteliselt on Kodanikualgatus on meile vaadetelt ja väärtustelt põhimõtteliselt kõige lähedasem.

Kõiki esindusi enne juunit registreerida ei jõuaks me mingil juhul, seega võtame toimuvat mõistlikult. Muidugi oleme juba kokku leppinud Andrei Netšajevi Kodanikualgatusega, et toetame neid septembri piirkondlikel valimistel. Neid toetajaid, kes soovivad valimistel üles astuda, kutsume kandideerima kas üksikkandidaatidena – loomulikult Koidikut mainides – või Kodanikualgatuse ridades. Me muidugi ei sunni kedagi kandideerima, aga kui inimesed on valmis selles protsessis osalema, siis Kodanikualgatus on hea valik.

Teil on üsna konkreetne plaan: enne maikuud tuleks registreerida partei piirkondlikud esindused enam kui pooles regioonidest, et saaksite seaduse järgi seada üles kandidaadid septembris toimuvatele valimistele. Kui sellest tähtajast ei õnnestu kinni pidada, siis millise poliitilise jõuga oleksite valmis jõud ühendama, kuni uus erakond luuakse?

Igal juhul peame jätkama partei ülesehitamist. See on loomulik protsess ja käib vastavalt seadusele. Asutamiskongressi korraldustoimkonna volitused kehtivad aasta aega. Ma ei usu, et asutamiskoosolekut on võimalik takistada kogu riigi peale. Saame selle pidada Moskva asemel mõnes teises linnas, nii et leiame võimaluse ja ei anna alla.

9.-10. märtsil oleks pidanud toimuma partei Koidik asutamiskoosolek, aga selleks ei õnnestunud ruume rentida. Nüüd peate uuesti otsima kongressiks sobiva koha ja kuupäeva, kusjuures see tuleb registreerida vähemalt kuu aega ette. Kas teil on ka plaan B juhuks, kui võimud ei luba sel üritusel aprillis-mais toimuda?

Kirjutate oma pöördumises potentsiaalsetele parteiliikmetele nii: „Kümned miljonid venelased, kes toetavad riigi rahumeelset ja demokraatlikku arenguteed, on oma häälest ilma jäänud: ükski erakond ei esinda ega taha meid esindada. „ Paratamatult tekib küsimus: mis teile ei sobi sellesama Kodanikualgatuse või ka Jabloko juures, kes on viimasel kahel aastal käinud valimistel just rahu ja vabaduse ideedega?

Selle avalduse tegin pärast seda, kui ülemkohus keeldus rahuldamast mu edasikaebust valimiskomisjoni otsuse vastu minu kui kandidaadi algatusgrupi registreerimisest keelduda. Selleks hetkeks oli juba selge, et Jabloko ei hakka mind presidendikandidaadiks esitama.

Olemasolevatest parteidest rääkides on põhimõtteliselt nii, et inimeste jaoks on praegu väga tähtis osaleda ise millegi ehitamise protsessis. Mitte liituda mingi parteiga, mis on eksisteerinud aastaid ja omab teatud tausta, vaid võtta osa ühinemisprotsessist. See pole inimeste jaoks vähem tähtis kui uue partei sisuline tegevus. Erakond Koidik peaks olema midagi unikaalset, ebatavalist, midagi sellist, mida kunagi varem pole olnud. See ei oleks niivõrd partei kui selline, vaid inimeste ühendus, kes on mures oma riigi pärast, kes mõtlevad rahust ja sellest, et Venemaa oleks õnnelik, nagu hüüdsid paljud Aleksei Navalnõi matustel järjekorras seisnud inimesed.

Venemaa hakkab olema õnnelik! See on praegu peamine idee, mis Koidiku ümber koondunud inimesi ühendab. Mõte liituda parteiga, mis on sama juttu rääkinud aastaid, võib mõnele ehk mingil määral sobida, aga enamik tahab osaleda uue struktuuri loomisel.

Mainisite Aleksei Navalnõi matuseid, kus ka ise 1. märtsil kohal käisite. Kas inimesed rääkisid seal, et tulid ainult sellepärast, et see on ohutu? Või oleksid nad valmis teistsuguses olukorras ka protesti väljendama?

Kõigepealt seisime sabas kiriku juures, aga seal oli ärasaatmine väga lühike, umbes 40 minutit. Siis läksime koos kõigi ülejäänutega surnuaiale ja seisime haua juures järjekorras.