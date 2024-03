SÕJARAPORT | Igor Taro päevik: paistab, et Venemaa peab varsti fossiilkütustest loobuma lehmasõnniku kasuks

Korduslöögis said ka kümned inimesed surma ja ligi 70 haavata, suurendades märkimisväärselt ohvrite arvu ning nõrgestades päästevõimekust. Meenutuseks, et Mariupoli teatrisse ei lasknud okupandid pärast linna hõivamist mitte kedagi ning kelder valati betooni täis, et ohvreid poleks võimalik kunagi tuvastada ega kuriteo ulatust hinnata.