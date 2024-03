Karmo Tüür: juba eneseväärikuse huvides ei tohi pärast tänast Putinit enam presidendiks nimetada

Hüüda see mitte-tunnustamine välja loosungina või emotsionaalse purtsatusena on üks asi, kuid esitada selle mõtte toestuseks välja ratsionaalseid argumente on hoopis teine. Ning nagu ammu teada, on kõige parem, kui neid argumente on kolm – niipalju jõuab meeles pidada soovi korral igaüks.