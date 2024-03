Lühidalt öeldes selles, et Putin vajab legitiimsust. Ühest küljest jah, valimised on lihtsalt rituaal, demokraatlik relikt praeguses Vene poliitilises süsteemis. Aga Kremli seisukohast aitab see kaasa riigipea võimu legitimeerimisele. Üks Putini peamiseid hirme on langeda ühe konkreetse eliidirühmituse pantvangiks ja ta tahab paista kogu rahva juhina. Tema jaoks on see omamoodi referendum, mis peab tema võimule legitiimsuse andma.