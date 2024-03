Jevgeni Krištafovitš: Venemaa ja Valgevene kodanikele tuleb kehtestada Eestis sõjamaks

Kümned tuhanded Euroopas elavad Venemaa kodanikud, kes tulid eile välja kell 12 oma koduriigi saatkondade ette sooviga näidata, et neil polegi kavas valida oma presidendiks sõjakurjategija – see oli ilus ja sümboolne žest. Aga ilusatest žestidest on paraku vähe.