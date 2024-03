Kalev Stoicescu: Putin sai sõja ja diktatuuri jätkamiseks „rahva mandaadi“

Ma arvasin eelmisel laupäeval, Venemaa „presidendivalimiste“ eel, et diktaator saab umbes 82% häältest ja tema nn vastaskandidaadid igaüks ligi 6% (pluss-miinus 2%). Tuli 88% ja vastavalt 4% või 3%. Ametlikest tulemustest jääb mulje, et rikutud on ainult 1% valimissedelitest.