ARVUSTUS | „Kurat ja Jumal“ – ei ole head ilma halvata

Vahel on lavastustega nii, et komponendid, mis kokku pandud, on mittetraditsioonilised, üllatavad. Mõte kistakse justkui lahti, segatakse ära ning siis mõtled ja mõtled ning hakkad tükikesi omavahel uuesti kokku panema ja seostama. Mõnikord leiad uue idee, mille elus endaga kaasa võtta, vahel aga oled lihtsalt elamuse võrra rikkam.