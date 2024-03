ARVUSTUS | Yann Tiersen vihkab suve

Pime ja külm Eesti talv. Raagus puud lõikava tuule saatel virvendamas. Südames on lootus helgest, tärkavast kevadest, ent roheluse asemel on parim, mille saad, sombuses ilmas sulav, siis uuesti külmuv ning seejärel taas sulav jäine lumi. Tilkuv räästas annab järjekordses hallis päevas aimu ainult tänaval ootavast porist, mis katab saapad, ja vedelevast graniidist, mis hoolimata kõrgest säärest jõuab saapasse just su talla alla.