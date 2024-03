Kunstnik Liisa Kruusmägi: alguses ei julgenud ma oma töid kellelegi näidata

Toas on jahe, justkui Kruusmägi oleks akna sekund varem lahti tõmmanud, et seda õhutada. Poole vestluse käigus aga selgub, et tegelikult pole kuskil mingit akent lahti, lihtsalt 1964. aastal valminud maja on juba vana ja aknad lasevad nii Pärnu maanteelt tulevat liiklusmüra kui ka õhku läbi. Suvel kisub siin väga kuumaks (kraanist tulev vesi aga, mida läheb vaja pintslite korralikuks pesemiseks, on üldjuhul alati külm või kui, siis pisut leige, seda ei tea kunagi ette).