„ARV 50“. Ardo Ran Varres tähistab juubeliaastat silmapaistva kontsertmuusikaga

Esiettekandele tuleb ka aleatoorne pala „CHNOPS - Essential Life Elements“, mis on kirjutatud Ensemble Auftaktile koosseisus Soo-Young Lee klarnetil, Miina Laanesaar viiulil ja Maila Laidna klaveril. „CHNOPS“ on akronüüm tähistamaks kuut kõige olulisemat elementi, mis moodustavad elusorganismid: süsinik, vesinik, lämmastik, hapnik, fosfor ja väävel. Need elemendid on elu jaoks hädavajalikud“ kirjeldab helilooja oma uut teost, jõudes taas eluallikate temaatikani.