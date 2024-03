ARVUSTUS | Hädade ja imede aeg. Marko Raadi uus film näitab elu haprust, huku ja kao õõva ning surelikkuse ängi

Filmis on sündmustik toodud Eesti idapiirile. Tegelaste kõnes ja enamikus kohanimedes on jäädud truuks Jaapani algupärandile, ent sündmustik on istutatud Peipsiääre kogukonda, kust läheb ühel hetkel teele Narva-Viiburi-Sapporo laev. Kultuurid kohtuvad ja põrkuvad, lõimuvad ja hõõrduvad, ristuvad ja riimuvad. Kõik toimub justkui tuttavas, ent samas täiesti võõras, fantastilises ja ebamaises omailmas.