ROK paneb Venemaale süüks, et Vene poliitikud ja diplomaadid teevad aktiivselt lobitööd, et leida oma võistlusele osalejaid, minnes sealjuures mööda riiklikest spordiorganisatsioonidest ja eirates dopinguvastaseid reegleid. „See on Venemaa föderatsiooni küüniline katse sporti politiseerida,“ deklareerib ROK oma avalduses.