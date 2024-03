Sven Mikser: pole mingit alust eeldada, et Trumpi uus ametiaeg kulgeks sama pehmelt kui eelmine

Sellel, kes on Ameerika Ühendriikide president ja millist poliitikat ta ajab, on vahetud mõjud Euroopa, sealhulgas mõistagi ka Eesti julgeolekule. Eesti ei vali ameeriklastele riigipead ja peab olema valmis oma huvide edendamiseks asju ajama igaühega, kelle USA valijad Valgesse Majja lähetavad. Samas on oluline, et mõistaksime ameeriklaste ühe- või teistsuguse valiku tähendust ja tagajärgi ning oskaksime ka oma strateegilisi otsuseid vastavalt kujundada.