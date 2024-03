Lugejateni võib peagi jõuda 3000 uut audioraamatut

„Rahvusraamatukogu eesmärk on tuua rohkem inimesi eesti kultuuri ja kirjanduse juurde,“ rõhutas Eesti rahvusraamatukogu teenuste juht Kristel Veimann, kes loodab, et eestikeelse kirjanduse juurde jõuab nüüdsest ka üha enam noori inimesi. „Kirjastajatega koostöös soovime pakkuda kvaliteetseid audioteoseid ja meil on pakkuda enam kui 3000 fonogramm-teost, millest saab teha audioraamatud.“

„Rahvusraamatukogu panus on kirjastajatele suureks abiks, sest audioraamatute tootmine on kallis. Koostöö tulemusel laieneb audioraamatute valik märgatavalt ning usume, et müük hoogustub,“ kinnitas Ain Lausmaa Eesti digiraamatute keskusest. Koostöö rahvusraamatukoguga võimaldab laiendada digiraamatute keskusel valikut aasta lõpuks 1000 teose võrra.

Ühiselt loodetakse, et hinnatud eestikeelsetele raamatutele audiovormi andmine inspireerib meie oma kultuuri avastama ka neid noori, kes kipuvad lugema inglisekeelset kirjandust. Võõrkeelsed audioraamatud on paraku rahvusvahelistes keskkondades hõlpsalt kättesaadavad ning see võib mõjutada noore kirjandussõbra otsust valiku tegemisel.

Oodatud koostöö on saanud võimalikuks, kuna pimedate raamatukogust sai 2023. aasta alguses Eesti rahvusraamatukogu osa. Juriidilise staatuse muutus tegi riigiasutusest avalik-õigusliku, mis avas uued võimalused. Sisult tähendab muudatus seda, et erivajadusega inimestele valmistatud audioraamatud saab autoriõigustega arvestades teha kättesaadavaks kõigile kirjandussõpradele.