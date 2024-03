Süstladieet vallutab maailma. „Kui ees ootab meeldiv sööming, sätin süsti teiseks päevaks“

Eelmisel aastal hakkas mu tutvusringkonnas silma torkama, et hakati suurel kiirusel ja hulgakaupa kaalust alla võtma. Vähem tuttavad pööritasid välimuse kohta tehtud komplimentide peale silmi ja kohmasid vastuseks midagi ebamäärast, pikemalt selgitustesse laskumata. Tuttavamad sosistasid: kasutan seda asja, mida nüüd kõik kasutavad! Uue kultusrohu nime ei tahetud kuidagi välja öelda. O-buum oli alanud ja O tähendab siin Ozempicut, esialgu diabeetikutele mõeldud ravimit, mille kõrvaltoimete hulgas ilmnes märgatav kaalulangus. See meelitas kui meepott ravimit kasutama ka need, kes ei maadelnud suhkrutõvega, küll aga ülekaaluga.