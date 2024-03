Parempoolne: maksumaksjatel ei ole vaja, et Tsahkna välisvisiidil keegi 3000 euro eest talle „superstaari“ aupaistet külge poogib

Ajakirjanike visiitidele kaasa kutsumises pole midagi imelikku, seda on kogu aeg tehtud ja sel on ka oma eesmärk – teavitada avalikkust valitsusliikmete tegevusest. Ajakirjaniku ja sisulooja vahe väljendub aga asjaolus, et kui esimene küsib sisulisi küsimusi, informeerib ja vajadusel paljastab puudujääke, siis teine toodab rahastaja suunistel reklaammaterjale.