Toiduliidu juht: miks süüdistame laste väheses aktiivsuses ja kehvas hambahügieenis limonaade, mille suhkrukogus aina väheneb?

Ma olen ka ema ja vanaema. Kuigi minu südameasjaks on, et meie laual oleks leib, piim, liha, aga nende kõrval ka jäätis, šokolaad, isegi limonaad, ei kaota ma kunagi fookust sellelt, mis on minu jaoks kõige tähtsam. Et minu lapsed ja lapselapsed oleksid terved.