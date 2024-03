„Ma ei kahelnud hetkegi selles, et tuleb Putini poolt hääletada!“ pajatab reisilt naasnud sangar. „Kuidas siis teisiti? Niisugune hiilgav juht! Targemat ja üllamat pole varem maailmas elanudki. Kuidas ta küll Venemaad armastab ja millise hoolega välisvaenlaste eest kaitseb! Meie, venelaste kohus on jällegi armastada teda ning anda talle oma hääl. Kusjuures iga hääl on tähtis! Sest vaenlasi on meie kotkal oi kui palju!“