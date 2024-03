KULTUURIBIIT | Pärimusmuusik Cätlin Mägi playlist

Siin on aga Cätlin Mägi valik lugudest, mis aegade jooksul tema kõrvus helisema on jäänud. Cätlin ütleb oma muusikavaliku kohta nii (kuulata saab ka siit ):

Sattusin hiljuti Sander Mölderiga koos balletti “Jumal ja kurat” tegema ja tema tiks on kuidagi lähedaseks saanud. Ja muidugi Tärni bassiliin on üldse maailma parim. Ma ise muuga ei tegelegi, kui ainult arhiivisalvestuste miksamisega, nii et tore kuulda, kui teised ka miskit sellist kokku keedavad.

Karmen Rõivassepp “Hidden in the Melody”

Aga selles loos lummab mind flügelhorni ja Karmeni hääle kaunis sulam. Ja lugu on üldse selline, et võiks vabalt ka olla Jacob Collieri tehtud.

Seda lugu tutvustas mulle meie õppejõud Villu Veski kui ma Viljandi kultuuriakadeemias õppisin. Palaval suvepäeval keeran kiirteel autoaknad alla ja panen mussi põhja — see on täpselt selleks sobiv etniline tümm. Sünti mängib külalisena Joe Zawinul, kelle muusikast võiks eraldi kogu selle listi teha.

Jaani muusika on ju muidu rohkem sõnadekeskne, aga siin loos on palju mõnusat muusikalist energiat ka. See lugu kohe astub kuidagi hästi. Ja loo teises pooles on korralik Jalmar Vabarna iiri-küte ka. Torupillist rääkimata.