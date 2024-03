FOTOD | Pärnu loodusmajas avati astrofotonäitus

Näitusel näeb meist 440 valgusaasta kaugusel kihutavat Plejaadide täheparve, mille kuumad tähed panevad neid ümbritseva gaasi siniselt hõõguma. Veel on piltidel Orioni suur udukogu, Roseti udukogu, Elevandilondi udukogu ja võimsad Hinge ning Südame udukogud on seevastu paikadeks, kus taolised tähed ja parved kosmilisest gaasist alles kokku küpsevad. Need asuvad meist tuhandete valgusaastate kaugusel. Hiiglaslik Andromeeda galaktika paikneb meist aga juba miljonite valgusaastate kaugusel ning selles sisalduvate tähtede arv ligineb triljonile. Võimendatud värvides Kuu ja läbi valge valguse filtri jäädvustatud Päike on küll tohutult väiksemad, kuid asudes meile ka tohutult palju lähemal on need meie taeva kõige võimsamad taevakehad. Päikese juurde on lisatud ka pisikene mõõtkavaline Maa.