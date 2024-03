ÜLEVAADE | Mõttekoda: Vene armeereformid ei ole mõeldud Ukraina vastu, vaid sõjaks NATO-ga

Arvestatava Vene konventsionaalse sõjalise ohu taastamiseks kuluv aeg sõltub suurel määral sellest, kui palju finantsvahendeid on Putin valmis sõjandusele pühendama. Putin valmistub nähtavasti ohuks, et tema suhted jõukate Vene tegelastega halvenevad, ja samuti teatatakse järjepidevalt uutest plaanides Vene relvajõudude laiendamiseks. Kuna muud seletused puuduvad, on kõige tõenäolisem see, et Putini katsed Venemaa majandust ja rahandust stabiliseerida on seotud Venemaa rahaliste ja sisepoliitiliste ettevalmistustega võimalikuks suuremahuliseks konfliktiks NATO-ga, mitte üksnes pikemaajaliseks sõjaks Ukrainas.

Vene kaitseminister Sergei Šoigu rääkis 20. märtsil ministeeriumi juhtkonnale peetud kõnes käimasolevatest reformidest, mille eesmärk on Venemaa lahinguvõime parandamine. Šoigu teatel on Venemaa rajanud Dnepri jõe flotilli, kuhu kuulub ka jõelaevade „brigaad“. Dnepri flotill on ajalooline nimi, mida on kasutanud erinevad spetsialiseeritud jõeüksused Vene-Türgi sõdade (1735–39 ja 1787–92), Vene kodusõja ja teise maailmasõja ajal. Tegu on esimese korraga, kui Vene sõjalised ametnikud on kinnitanud, et Dnepri flotill moodustatakse ka Ukraina-vastase sõja tarbeks.