FOTOLUGU | Algusest saati Eesti Päevalehega kaasas käinud fotograaf: olen saanud maailma muutumist esireas näha

Kui Eesti Päevaleht sündis, tegime veel laboris mustvalgeid fotosid ise punases valguses fotopaberit keemiavannides loksutades. Osa lehe fotosid olidki siis veel mustvalged. Varsti aga hakkasime tegema ainult värvifotosid. Juba see tundus suure innovatsioonina – viskad filmi laborisse ja ainult ootad, millal see masinast välja tuleb. Kusjuures digifotograafiast ei teadnud me veel midagi.