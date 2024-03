Andrei Korobeinik: koalitsioon Tallinnas jätkab! Näeks hale välja, kui sotsid opositsiooniga ummisjalu kaasa jookseksid

Umbusalduse algatamine on opositsiooni tavapärane tööriist, selles mõttes pole Tallinnas tekkinud olukorras midagi ebatavalist. Stabiilse enamuse moodustamine linnavolikogus on võimalik ka ilma Keskerakonna fraktsioonita, kuid see tähendaks, et koalitsiooni loovad kõik ülejäänud parteid koos - Reformierakond, Eesti 200, Isamaa, EKRE ja sotsiaaldemokraadid.