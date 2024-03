Festival „1000 kurge“ toob aprillis Tallinnasse Aasia teatri pärlid

Visuaalselt meisterlikus lavastuses „Hokusai elu“ miksitakse oskuslikult tantsu ja videokunsti, sukeldutaks sügavale selle erakordse kunstniku sisemaailma, uurides lähemalt, kuidas ta jõudis selliste märkimisväärsete saavutusteni, milliseid ohvreid pidi elus tooma. See on tõeliselt kaunis lugu armastusest, selle kaotamisest ja kahetsusest.

12. ja 13. aprillil etendub Viimsi Artiumis Singapuri tippkoosluse T.H:E Dance Co esituses lavastus „PheNoumenon“. Tegemist on kaasahaarava lavateosega, mis kasutab mitmekülgseid tehnikaid haaramaks publiku kõiki meeli – nägemist, haistmist, kuulmist ja kompimist. Koreograaf Kuik Swee Boon suunab pilgu inimese ja ümbritsevale maailmale, püüdes mõista seda keerukat suhtekeerist. Tema kui looja arvates tuleb vaadata inimesel endale otsa, sest maailma kaos ja hädad on üksnes inimtegevuse tagajärg. Kuik laseb langeda kaasaegse jõuka Aasia fassaadi, et uurida keerukat kultuuri, sotsiaalpoliitikat ja identiteeti, ning teeb seda põneval ning kaasakiskuval moel - publik ei jää kindlasti ükskõikseks, vaid saab osa tõelisest meditatiivsest kogemusest.