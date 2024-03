Janar Muttik: riigi venitamine tõstab oluliselt uute kodude hinda

Kommentaariume lugedes leidub kuhjaga arvamusi, kuidas kinnisvaraarendajad on liigkasuvõtjad ja kergitavad kinnisvarahindu tavatarbijale kättesaamatusse kõrgusesse. Hea on aga tõdeda, et tänasel päeva räägitakse ka juba piisavalt hindu mõjutavast sisendhindade tõusust ja aina suurenevatest tööjõukuludest. Samas mõjutavad lisaks neile teguritele arendatava kinnisvara hinda tugevalt ka keerulised ja pikaajaliselt venivad menetlusprotsessid.