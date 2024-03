PEAMINISTRIUURING | Reinsalul võib olla toetusnäitajat tore vaadata, kuid poliitilist kasu on sellest raske välja väänata

Kaja Kallase toetus märtsikuise peaministriuuringu järgi on 15%, mis on ühe protsendipunkti võrra väiksem kui veebruarikuine toetus. Selles pole aga midagi uut – Kallase toetus on alates möödunud aasta aprillist järgemööda kahanenud. Kusjuures mullu augustis puhkenud idavedude skandaal isegi ei kiirendanud märgatavalt seda trendi. 2023. aasta viimasel paaril kuul stabiliseerus Kallase toetus 20% piirimail. Selle aasta esimese kolme kuu jooksul on tema toetus püsinud 15–16% juures.